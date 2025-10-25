İSTANBUL 20°C / 13°C
25 Ekim 2025 Cumartesi
İşçi servisi devrildi: 1 ölü

Bartın'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

25 Ekim 2025 Cumartesi 09:38
Bartın'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Birol E. (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis aracı, Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Fatma Demircan'ın (49) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 19 kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

