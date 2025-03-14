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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Balıkesir'in Karesi ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

AA14 Mart 2025 Cuma 11:35 - Güncelleme:
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin temizlik personelini taşıyan Abdullah S. (22) idaresindeki 10 S 00531 plakalı servis minibüsü, Maltepe Mahallesi Akçay Sokak kavşağında Enes Ç. (24) yönetimindeki 10 Y 8730 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan Muazzez K. (53), Fatma K. (39), Feriha Ç. (60), Şükran Ö. (30) ve Ayşe E. (56) yaralandı.

Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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