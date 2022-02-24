İşçi servisi ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:33

Domurcalı Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan İ.A. yönetimindeki 22 ABU 888 plakalı servis aracı ile S.Ç. idaresindeki 22 ABM 723 plakalı hurda yüklü kamyonet, Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Sinanköy yakınlarındaki dinlenme tesisi önünde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan servis aracındaki 4 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, kamyonetin çekilmesiyle akış normale döndü.