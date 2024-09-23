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İşçi servisinde can pazarı... 13 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak direğe çarpan işçi servisi minibüsü devrildi; sürücü ve 12 işçi yaralandı.

IHA23 Eylül 2024 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
İşçi servisinde can pazarı... 13 işçi yaralandı
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Kaza saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi 4. Cadde üzerinde meydana geldi meydana geldi.

Fabrikadan aldığı işçileri evlerinde götürmek üzere yola çıkan Sürücü Mevlüt K.(61) yönetimindeki 16 J 3016 plakalı plakalı servis minibüsü, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aydınlatma direğine çarpıp devirdikten sonra karşı yöne geçen minibüs devrildi. Kaza yerine çok sayıda 112, Jandarma komutanlığı ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan yaralıları kurtardılar. Kaza sonucu yaralanan sürücü ile araçtaki işçiler Fadime S.(18), Nagihan D.(45), Zübeyde E.(38), Fatma M.(26), Merve İ.(18), Behiye E.(20), İpek Ö.(19), Nesrin S.(43), Pelin D.(18), Mehmet A.(48), Elanur Y.(18) ve Nazan T.(44) Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve 2 özel hastaneye kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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