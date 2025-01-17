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İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Uşak'ta otomobilin işçi servisine arkadan çarptığı kazada 28 kişi yaralandı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 07:49 - Güncelleme:
İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen H.Y'nin kullandığı 35 Z 3335 plakalı otomobil, Gediz Kavşağı'nda aynı istikamette seyreden B.P. idaresindeki 64 S 0342 plakalı işçi servisine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile işçi servisindeki 24 işçi ve otomobildeki 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, olay yerine gelerek kazayla ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, servisin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne gece vardiyasında çalışan işçileri götürdüğünü söyledi.

Vali Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kazada servis aracında bulunan 25 vatandaşımız, otomobilde bulunan 3 vatandaşımız olmak üzere 28 vatandaşımız yaralandı. Şu an itibarıyla yaralıların tamamının hastanelerimize sevki sağlandı. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 1 yaralının durumu ağır görünüyor. Herhangi bir ölü bilgimiz şu an itibarıyla yok. Yaralıların tamamına geçmiş olsun diliyorum."

Daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giden Aktaş, yaralıların durumu hakkında Başhekim Tarık Acar'dan bilgi aldı.

Yaralıları ziyaret eden Aktaş, ardından hastanenin önünde bekleyen yaralı yakınlarına sağlık durumları hakkında bilgi vererek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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