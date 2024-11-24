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İşçiler CHP'li belediyeye isyan etti: Verdikleri teklifle geçinemeyiz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Bayraklı Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından sendikacılar, belediye binası önünde ateş yakarak grev öncesi çağrıda bulundu.

AA24 Kasım 2024 Pazar 07:42 - Güncelleme:
İşçiler CHP'li belediyeye isyan etti: Verdikleri teklifle geçinemeyiz
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DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şubesi yöneticileri, belediyenin önünde toplandı.

Burada ateş yakan sendika yöneticileri, grev öncesi belediye yetkililerine çağrı yaptı.

DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere, Bayraklı Belediyesi işçilerinin geçinebileceği onurlu ücret istediklerini söyledi.

Anlaşmanın sağlanmaması durumunda 26 Kasım'da greve başlayacaklarını belirten Yıldız, "Biz, işçinin geçinebileceği bir ücret talep ediyoruz. Biz, geçinebileceğimiz maaştan fazlasını istemiyoruz. İşçiler, belediyenin verdiği teklifle geçinemez. Bizi ciddiye almama çabası içerisine giriyorlar. Bilin ki grev için 2 gün kaldı. 26 Kasım gecesi binlerce işçi ve aileleriyle belediye önünde olacağız." dedi.

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