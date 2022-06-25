İşçiler hava aldıkları molada zehirlendi

Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın çalışanları gece mesaisi sırasında verilen molada fabrikanın yanından geçen sulama kanalından gelen gazla zehirlendi.

"HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLABİLİR"

Olayla ilgili zehirlenmeye neden olan gazın Jandarma - Emniyet sorumluluk alanında devam eden sulama kanalına başka bir işletme tarafından atık olarak bırakılan hidrojen sülfür gazı olabileceği üzerinde durulurken, AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede de benzer tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Yaşanan zehirlenme olayı sonrası Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ilk müdahaleler yapılarak; olumsuzluğun Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısımdaki sınırda bulunan T22 kanalında atıksu ile ilintili olduğu düşünülerek Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bilgi verilerek haberdar edildi.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme sonrası; hızlı bir şekilde sahada denetimler başlatıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) T22 kanalına gelen atıksuyun Karaali Mahallesinden geçen ve yine DSİ'ye ait sulama kanalından geldiği tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birden fazla ekiple kirletme ihtimali olan gerçek/tüzel kişi veya kişilere ait işletmelerde denetim çalışmaları başlatırken, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından; DSİ'ye ait sulama kanallarından atıksu numuneleri alındı. Alınan atıksu numuneleri ile 'Eşleştirme Analizi' yapılarak kirletici kaynak ve kirleten firmanın tespit edileceği açıklandı. Sahada, Manisa Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Manisa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından da çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, yapılan denetimler ve "Eşleştirme analizi" sonuçları doğrultusunda; çevreyi kasten kirleten ve insan sağlığını olumsuz etkileyerek 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na aykırı davranan gerçek veya tüzel kişi veya işletmeler hakkında idari işlem başlatılacağı bildirildi.