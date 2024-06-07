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İşçiler inşaatta çöken kalıpların altında kaldı

Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken yaşanan çökme sonucu yaralanan 5 işçiden biri olay yerinde tedavi edildi, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 13:34 - Güncelleme:
İşçiler inşaatta çöken kalıpların altında kaldı
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Mecidiye Mahallesi'ndeki Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında beton atıldığı sırada kalıplarda çökme meydana geldi.

Kalıpların altında kalan işçiler Bayram Şakar, Recep Tunç, Recep Can, Hüseyin Çakar ve İbrahim Kayıoğlu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekilpleri sevk edildi.

Yaralılardan Şakar'ın tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı. Diğer 4 işçi ise kentteki hastanelere götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan Vali Musa Işın, yetkililerden bilgi aldı.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, olaya ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

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