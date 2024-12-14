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İşçiler son anda kurtuldu! Nevşehir'de korkunç kaza

Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüsün iş makinesine çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
İşçiler son anda kurtuldu! Nevşehir'de korkunç kaza
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M.G'nin kullandığı, Endonezyalı turistleri taşıyan 41 AGM 651 plakalı otobüs, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar kavşağı yakınlarında, refüjde çalışma yapan H.K. idaresindeki iş makinesine çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan H.K. ve M.G. ile 4 turist, kentteki hastanelere kaldırıldı.

H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- İŞÇİLER SON ANDA KURTULDU

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Refüje giren otobüsü fark eden 2 işçinin yola atlayıp kurtulması görüntüde yer aldı.

Kazayı yara almadan atlatan işçilerden Kenan Erbaşı, gazetecilere, kendilerinin kurtulduğunu ancak kepçe operatörünün ağır yaralandığını belirterek, "Bordür taşı yüklerken otobüs refüje girdi. Otobüsün üzerimize geldiğini görünce can havliyle kaçtık ancak otobüs kepçeye çarptı." dedi.

  • Nevşehir
  • Endonezyalı turistler
  • otobüs kazaığı

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