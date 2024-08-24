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İşçilerden İBB önünde eylem: Bu vicdansızlıktık, adaletsizliktir

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi olan ve İGDAŞ'ta taşeron olarak çalışan işçiler, maaşlarına zam, kadro ve toplu sözleşme hakkı talepleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
İşçilerden İBB önünde eylem: Bu vicdansızlıktık, adaletsizliktir
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Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işçiler, taleplerini dile getirdi.

"İGDAŞ işçisi köle değildir" ve "Hakkımızı alacağız" sloganları atan işçiler, "Sefalet ücretine, yoksullaşmaya, açlığa hayır", "İnsanca yaşamak istiyoruz" ve "İGDAŞ'ta taşeron işçilerine insanca yaşam ücreti" pankartları taşıyarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin haklarını almak için tüm alanlarda mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

ZAMLARDAN VE BİRÇOK HAKTAN MAHRUM KALDILAR

Küçükosmanoğlu, "Açlığa, yoksulluğa, sefalete karşı duruşumuzu bildirmek için buradayız. İBB işletmelerinde taşeron işçi olarak çalışan yüzlerce arkadaşımızın sefalete mahkum edilmesine karşı buradayız." dedi.

Taşeron işçilerin sözleşmeler bahane edilerek zamlardan ve birçok haktan mahrum kaldığını belirten Küçükosmanoğlu, "Hem toplu iş sözleşmesi hem de insanca bir yaşam için hep birlikte örgütlü bir mücadele vereceğiz. Taşeron cehenneminin ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU VİZDANSIZLIK VE ADALETSİZLİKTİR"

Küçükosmanoğlu, İBB'deki diğer işçi ve çalışanların maaşlarına enflasyon oranında zam aldığını fakat taşeron işçilerin bundan mahrum kaldığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhale sözleşmesidir, yapacak bir şey yok.' dayatmasına teslim olmayacağız. Bu vicdansızlıktık, adaletsizliktir. 90 bin işçinin 80-85 binine ilave ücret artışı yapacaksın, toplu sözleşmeyi revize edeceksin ama taşeron işçisine gelince 'İhale şartnamesi bu.' diyeceksin. Biz sendika olarak özel sektörde nasıl ortadan kaldırmışsak, taşeron cehennemini ortadan kaldırmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz."

İşçiler açıklamanın ardından dağıldı. Eylem dolayısıyla belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı.

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