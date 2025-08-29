İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle geçtiğimiz 28 Mayıs'ta grev başlattı. Kentte başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet aksadı. Temizlik çalışmaları durunca cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu.

1030 ÇALIŞANI İŞTEN ATTILAR

İşçilerin zam taleplerini fazla bulan CHP'li Başkan Cemil Tugay sokakta çöp topladı. Bir hafta sonra işçilerle anlaşmaya varan Tugay, anlaşma sonrası bin 30 işçinin 'maaşlar bütçeyi zorluyor' diyerek işine son verdi. İzmir'de sokaktaki hijyen sorunu su kesintileriyle hat safhaya ulaştı. İZSU, 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde 23.00 ila 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulamaya başladı. İzmirlilerin çöp ve su sorunu için çözüm beklediği başkan Cemil Tugay ise konser derdine düştü.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alacak Mor ve Ötesi konseri için 'hizmet alımı' ihalesi açıldı. Hizmet bekleyen İzmirlilerin konser izlemesi için belediyenin 7 milyon TL ödeyeceği öğrenildi.

AYNI KİŞİYE 30 İHALE

Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü'nün 25 Ağustos'ta açtığı 'teklif' usulü ihaleyi bugüne kadar belediyeden 30'a yakın ihale alan Erman Fatih Kirişçi, kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı boyunca konser, festival ve çeşitli eğlence organizasyonlarına yaklaşık 131 milyon TL harcandığı öğrenildi