İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2025 Pazar / 28 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşçilere para vermek yerine piknik düzenliyor! CHP'li belediyeye tepki: Bütçeyi etkinliklere değil maaşlara ayır
Güncel

İşçilere para vermek yerine piknik düzenliyor! CHP'li belediyeye tepki: Bütçeyi etkinliklere değil maaşlara ayır

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler maaşını alamazken belediyenin piknik organizasyonu düzenlemesi tepkiyle karşılandı. İşçiler, Karşıyaka Belediyesi'ni sosyal etkinliklere değil çalışanlara ücretlerini ödemeye davet etti.

IHA25 Mayıs 2025 Pazar 16:16 - Güncelleme:
İşçilere para vermek yerine piknik düzenliyor! CHP'li belediyeye tepki: Bütçeyi etkinliklere değil maaşlara ayır
ABONE OL

Karşıyaka Belediyesi, maaşlarını ödeyemediği işçilere aile pikniği düzenledi. Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın maaşlarını gecikmeli ve parça parça alan işçileri ve ailelerini pikniğe götürmesi, sendika tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP'Lİ KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NE "PİKNİK" TEPKİSİ

Piknik organizasyonuna ilk tepki ise Disk Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube Yönetim Kurulu ve İşyeri Sendika temsilcilerinden geldi. Sendika, Kent A.Ş'de çalışan işçilerin ise Ocak ayı maaşının yüzde 60'ı, Şubat, Mart ve Nisan ayı maaşlarının tamamı ile TİS farklarının da Mayıs ayının sonuna gelinmesine rağmen henüz ödenmediğini de açıkladı. İşçi maaşları yatırılmamışken belediyenin bugün birlik ve dayanışma piknik organizasyonu düzenlemesine sendika, tepki gösterdi.

"ETKİNLİKLERE DEĞİL, ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNE BÜTÇE"

Piknik organizasyonunun yapıldığı Yamanlar Piknik Alanı'nda açıklama yaparak Karşıyaka Belediyesi ve Başkan Behice Yıldız Ünsal'a tepki gösteren DİSK Genel İş 10 No'lu Şube, belediyenin önce çalışanların maaşını vermesi gerektiğini söyledi. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Personellerimiz maaşlarını zamanında alamamaktadır. Belediye, ekonomik dar boğazda olduğunu söyleyerek çalışanların hak etiklerini ödeyememiştir. Aylık ücretle çalışanlar için hayati önem taşıyan ücret ödemeleri yapılamamışken, çalışanların ve ailelerin geçim sıkıntıları devam ederken, piknik dayanışması adı altında düzenlenen bu organizasyon gerçeklikten kopuk, emekçilerin sorunlarına kulak tıkayan bir anlayışın göstergesidir. Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal etkinliklere değil çalışanlara ücretlerini hak ettiklerini ödemeye davet ediyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.