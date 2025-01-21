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İşçileri taşıyan araç uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zeytin toplamaya giden işçilerin olduğu araç uçuruma yuvarlanırken, kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi de yaralandı.

IHA21 Ocak 2025 Salı 11:54 - Güncelleme:
İşçileri taşıyan araç uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, sabah saatlerinde Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İbrahim Aztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışan diğer 4 yaralıyı da Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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