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İşçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

AA23 Kasım 2021 Salı 13:23 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 13:23
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Alınan bilgiye göre, R.Ö'nün kullandığı 59 S 6271 plakalı işçi taşıyan midibüs ile Özcan Özdemir idaresindeki 59 AL 320 plakalı otomobil, ilçe çıkışında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Özcan Özdemir ile yanındaki eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan midibüs sürücüsü R.Ö ile araçtaki 14 işçi, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Özcan ve Nalan Özdemir'in cenazeleri, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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