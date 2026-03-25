İşçileri taşıyan servis devrildi: Yalova'daki kazadan acı haber

Bursa-Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde Gemlik'teki bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 57 yaşındaki Gülcan U. olay yerinde hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 12:36 - Güncelleme:
İşçileri taşıyan servis devrildi: Yalova'daki kazadan acı haber
Yalova'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası bir kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. Gemlik'ten Çiftlikköy ilçesine işçi taşıyan servis midibüsünün Bursa-Yalova kara yolunda devrilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta olay yerine gelerek yaralıların sağlık durumunu ve kazanın boyutunu kamuoyuyla paylaştı.

Ş.U. (66) idaresindeki 77 ADC 754 plakalı işçi taşıyan midibüs, Bursa-Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, midibüsteki Gülcan U'nun (57) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 20 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Usta, yaptığı açıklamada, Gemlik'teki bir tekstil firmasında çalışan 21 kişiyi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine taşıyan midibüsün yan yatması neticesinde trafik kazası gerçekleştiğini söyledi.

Kazada bir kadın çalışanın vefat ettiğini belirten Usta, "20 yaralımız var ama 20 yaralıdan 8'i hafif yaralı, 12 yaralı da ayakta tedaviyle normal hayatına dönen vatandaşlarımız. Yaralılardan 8'i devlet, 12'si özel hastanelerde tedavileri devam ediyor. Yeşil alandakilerin bir sıkıntısı yok." dedi.

Usta, kazayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığını kaydetti.

  • Yalova trafik kazası
  • işçi servisi kazası
  • Bursa-Yalova kara yolu
  • Vali Ahmet Hamdi Usta
  • servis midibüsü devrildi

