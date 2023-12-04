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  • İSEDAK 39. Bakanlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında sürüyor
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İSEDAK 39. Bakanlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında sürüyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 39. Bakanlar Toplantısı'nın bakanlar, çalışma ve kapanış oturumları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında devam ediyor.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 16:36 - Güncelleme:
İSEDAK 39. Bakanlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında sürüyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan Bakanlar Oturumu, İstanbul Kongre Merkezi'nde sürüyor.

Erdoğan'ın, açılış konuşmalarının ardından salondan Katar'a hareket etmek üzere ayrılmasıyla toplantının bakanlar, çalışma ve kapanış oturumlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlık yapıyor.

Oturumlarda, e-ticaret alanında ülke tecrübelerini paylaşan bakanlar, üye ülkeler arasında işbirliğini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulunuyor.

İSEDAK'ın ticaret alanında önemli program ve projelerindeki gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, "Türkiye Ülke Raporu"nu sundu.

Toplantının yarınki son bölümünde İİT kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla "Küresel Alternatif Anlaşmazlık Çözümleri" odaklı panel düzenlenecek.

Panelin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Bakanlar Kapanış Oturumu'na başkanlık ederek kapanış konuşmasını gerçekleştirmesi bekleniyor.

  • İİT İSEDAK
  • Bakanlar Toplantısı
  • Cevdet Yılmaz

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