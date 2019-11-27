İSEDAK açılımı nedir? İSEDAK ne demek? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İSEDAK'ın 35'inci toplantısı 25-28 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak. Erdoğan'ın 27 Kasım'da açılış oturumunu yöneteceği toplantıda, üye ülkeler bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecekler. 35. İSEDAK toplantısı hakkında tüm detaylar haberimizde..

İSEDAK AÇILIMI NEDİR?

İSEDAK, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin Türkçe kısa adıdır.

İSEDAK NE DEMEK?

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dört Daimi Komitesi’nden biri olan İSEDAK, 1981 yılında Mekke/Taif’te düzenlenen Üçüncü İslam Zirve Konferansı’nda kurulmuştur.

İSLAM ÜLKELERİ İSTANBUL'DAKİ İSEDAK TOPLANTISINDA BULUŞACAK

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısı yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İSEDAK'ın 35'inci toplantısı 25-28 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın 27 Kasım'da açılış oturumunu yöneteceği toplantıda, üye ülkeler bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecekler. Toplantının Bakanlar Oturumu 27-28 Kasım'da yapılacak. Bakanlar Oturumu öncesinde, yüksek düzeyli uzmanlar, 25-26 Kasım'da gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler amacıyla bir araya gelecekler.

İSEDAK toplantısı bu yıl "Gıda Sistemleri" konusuna odaklanacak. İslam ülkelerinden katılacak bakanlar "İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi” konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacak.

Ayrıca toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek ve 24-25 Nisan 2019'da Ankara'da gerçekleştirilen İSEDAK 35'inci İzleme Komitesi Toplantısı'nda kabul edilen taslak gündemdeki konular tartışılacak.

Toplantıya, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak.

35'inci İSEDAK toplantısı kapsamında, sürdürülebilir gıda sistemlerinin değişik boyutlarını ele alan bir dizi özel etkinlik de düzenlenecek.