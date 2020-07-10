İSFANBUL Tema Park'ta eğlence ve macera yeniden başladı!

10 Temmuz 2020 Cuma 16:06 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 16:19

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul, kapılarını misafirlerine açtı. İsfanbul Tema Park, Covid – 19’a karşı aldığı hem hijyenik hem de operasyonel tedbirlerle misafirlerine açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunuyor. İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, alınan tedbirler kadar bunların uygulanması konusunda da örnek teşkil edeceklerini söyledi.

HİJYEN, SOSYAL MESAFE VE YÜZDE 50 KAPASİTE İLE GÜVENLİ EĞLENCE



En önem verdikleri konunun, hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığı olduğunu vurgulayan Tankut Tonger, “Hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlarda aldığımız önlemler sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince İsfanbul Tema Park’ta eğlenmeye devam edecekler” dedi. Tankut Tonger, İsfanbul Tema Park olarak aldıkları önlemler ve yeni standartları hakkında şu bilgileri verdi:

“Ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli olarak kontrol ediyorlar. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Ünitelerin giriş ve çıkış bölümlerine koyduğumuz el dezenfektanlarını misafirlerimizin kullanımına sunduk. Tema Park girişinde ateş ölçümü yapılırken tüm misafirlerimizin maske kullanıyor olmasını da sağlıyoruz.

Tema Park’taki ünitelerimiz sosyal mesafeyi koruyacak şekilde, maksimum yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösteriyor. Misafirlerimiz sosyal mesafeyi korumak amacıyla ünitelerde yan yana oturamıyorlar. Ancak aynı ailenin bireyleri ya da parka beraber gelmiş kişiler ünitelerde yan yana oturabiliyorlar. Bu durumda da yine üniteler yüzde 50 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyor.”

İsfanbul Tema Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşmasını engellemek amacıyla misafirlerini web sitesi üzerinden online bilet almaya teşvik etmek için gerekli çalışmaları başlattıklarını da bildiren Tonger, “Online bilet alan misafirlerimiz cep telefonlarına gönderilen QR kod ile turnikelerden geçebiliyorlar. Gişeden bilet almak isteyenler ise ödeme işlemlerini temassız olarak yapabilecekleri POS makinelerini kullanabiliyorlar” dedi. Nakit para ile işlem yapıldığında para alışverişinden sonra gişe personelinin her seferinde el dezenfektanı kullandığını söyleyen Tankut Tonger, gişe önlerinde misafirler için de el dezenfektanları bulundurduklarını da aktardı.

AÇILIŞA ÖZEL, ONLİNE BİLETTE YÜZDE 60 KAMPANYA



“Pandemi nedeniyle uygulanan karantina sürecinde ülkemizde yaklaşık 3 aydır evde kapalı olan özellikle çocuklu ailelerin en çok özledikleri alanların başında tema parklar, lunaparklar ve eğlence merkezleri geliyor. Biz de misafirlerimizle buluşmayı çok özledik ve macera severlere hayata, eğlenceye ve adrenaline açık ol, diyoruz. İsfanbul Tema Park’ın açılış coşkusunu da 31 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek bir kampanya ile eğlence severlerle birlikte yaşamak istedik. Açılışa özel kampanyamız çerçevesinde online bilet alan misafirlerimiz yüzde 60 oranındaki indirimden faydalanabilecekler” diyen Tonger, yeni normalleşme sürecinde 7’den 70’e tüm misafirlerinin sınırsız eğlence keyfini İsfanbul Tema Park ile yeniden yaşama imkanı bulacaklarını söyledi.

7’den 70’e herkesin eğlenceye olan özlemini dindireceği en renkli adres olan İsfanbul Tema Park birbirinden özel eğlence üniteleriyle donatılmış, Eyüpsultan’daki 120 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bulunuyor. İsfanbul Tema Park’ta; 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, İsfanbul Tema Park’ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatmaya yeniden başlayan İsfanbul Tema Park, sınırsız eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine renkli dünyanın kapılarını yeniden açtı. Eğlence ve adrenalini bir arada yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez adresi İsfanbul Tema Park, misafirlerine farklı seçeneklerde eğlence imkanının yanı sıra tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı da sunuyor. İsfanbul Tema Park’ın yıllık kartı Yes Club’a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı da yakalıyor. İsfanbul Tema Park’ın kampanyaları ve eğlence avantajları hakkında en güncel bilgiler ise www.isfanbul.com adresinde yer alıyor.

İSFANBUL HAKKINDA:



“Eğlencenin başkenti” sloganı ile misafirlerine hizmet veren, İstanbul’un eğlence, alışveriş ve sosyalleşme merkezi olarak öne çıkan İsfanbul, yeni yatırımlar ve projeler ile gücünü artırarak ve yeni marka kimliği ile artık sadece Türkiye’nin değil, içinde bulunduğu coğrafyanın da eğlence, yaşam ve alışverişte en büyük adresi oldu. Dünyada ve Türkiye’de bir Tema Park’ı, Avm, otel ve gösteri merkeziyle birleştiren ilk alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi olan İsfanbul, toplam 600 bin m2’lik bir alanda konumlanıyor ve hepsi birbirinden farklı mağaza cephelerine sahip benzersiz alışveriş merkezi mimarisiyle dikkat çekiyor. Klasik alışveriş merkezlerinden farklı olarak, içerisinde bulunan üç katlı açık ve kapalı alışveriş caddeleri ve nostaljik tramvayı ile İsfanbul Alışveriş Merkezi’nde 200’ü aşkın mağaza yer alıyor. Bowling ve en son teknoloji ile donatılmış sinema salonlarına sahip olan İsfanbul’un 8 bin araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. Türkiye’nin ve dünyanın gözde eğlence merkezi İsfanbul içerisinde bulunan Tema Park ise misafirleri karşılayan masalsı şatosu ile 120 bin metrekarelik bir alanda konumlanıyor. 7’den 70’e ailece eğlence sunan, yetişkinlerin ve çocukların doyasıya eğlendiği İsfanbul Tema Park, 3 saniyede tam 110 kilometre hıza çıkan, dünyanın en iyi 4. Roller Coaster’ı “Nefeskesen”ve 20 milyon dolarlık yatırımla, özel olarak 4 bin metrekarelik bir alana kurulan “Fatih’in Rüyası” gibi 30’u aşkın ünitesi ile misafirlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük açıkhava Led ekranına sahip, 10 bin kişilik dev gösteri sahnesindeki gösteriler ve konserler ile bitmeyen festival ortamı da İsfanbul’da misafirleri bekliyor.