İSG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 15 Aralık ÖSYM İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında istihdam edilmek istenen vatandaşların katılım sağladığı 2018 İSG sınavı, 15 Aralık Cuma günü gerçekleştirildi. İSG soruları ve cevapları için vatandaşların sorgulamaları başladı. İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı alanından gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan binlerce vatandaş, İSG sınav soruları ve cevapları ile birlikte sınav sonuçları için de araştırmalarına başladı. Aynı zamanda son dönemde oldukça yaygınlaşan iş güvenliği uzmanlığı mesleği, birçok alanda istihdam imkânı olan bir iş kolu haline geldi. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen birçok genç, iş güvenliği uzmanlığı yapmak için ne gibi şartlar olduğunu araştırıyor.

2018 2019 İSG SINAV TAKVİMİ NASIL?

ÖSYM 2018 sınav takvimine göre 2018 İSG 2. Dönem Sınavı başvuruları 31 Ekim - 7 Kasım 2018 arasında yapıldı. İSG 2. Dönem sınavı 15 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşti.

İSG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG soruları ve cevapları sınavın gerçekleştiği tarihin ilk haftası içerisinde ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacaktır.

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sonuçlar ise 10 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

İSG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacak;



Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.



İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

ÖSYM'NİN İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

15 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı (2018-İSG 2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 05 Aralık 2018 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.



DİKKAT!



15 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-İSG 2. Dönem Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖSYM sınavı temel kuralları



ÖSYM tarafından 15 Aralık'da yapılacak sınava dair temel kurallar yayınlandı. Adaylar sınava girmeden temel kuralları okumaları konusunda açıklama yaptı. İşte sınav merkezinin yayımladığı o açıklama:



Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.



Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.



Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.



Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:



ÖZEL KİMLİK BELGESİ:



Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı



Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı



Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar



Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaklardır.



Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.



Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

İSG NEDİR?

İş güvenliği, işçinin çalıştığı ortamda başına gelebilecek her türlü olay sonucunda karşılaşabileceği sağlık sorunlarının minimum düzeye indirilmesi üzerinde çalışılmasıdır.



Çalışma ortamında, sağlığa zararlı şartlar, tehlike analizleri yapılarak ortadan ortadan kaldırılırsa, iş güvenliği sağlanabilir. İş güvenliği sertifikası 3 sınıftan oluşur. Bunlar; A, B ve C sınıflarıdır.



• Çok tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde A sınıfı,• Tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde B sınıfı,



• Az tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde ise C sınıfı sertifika alınabilir. İş güvenliği sertifikasını alabilmek için öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (İSG) girmeniz gerekmektedir. Eğer bu sınavı başarıyla geçerseniz, sınıfınıza göre sertifikanızı alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanları öncelikle bir eğitim sürecinden geçmektedir. Bu eğitim, bakanlık tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette olan bazı şirketler tarafından verilir. Bu eğitim teorik ve pratik olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Eğitim programına katılmak için bazı belgeler gerekmektedir:



• Başvuru yapılacak olan kuruma yazılan, T.C. kimlik numarasın ve iletişim bilgilerinizin bulunduğu ıslak imzalı başvuru yazısı.• Uygun alanda lisans eğitimi aldığınızı gösteren diploma.



• A sınıfı programına katılacak olanlar için, B sınıfı belgesi ve bu belgeyle dört yıl görev yaptığınızı kanıtlayan belgeler.• B sınıfı programına katılacak olanlar için, C sınıfı belgesi ve bu belgeyle üç yıl görev yaptığınızı kanıtlayan belgeler.



• T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.Bu belgeleri tamamladıktan sonra uygulamalı eğitimi bitirmelisiniz. Eğitimden sonraki süreçte ise sınava girmelisiniz. Sınav ücreti genellikle 40 TL’dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Sınavda 100 puan üzerinden 70 alan kişiler sınavı geçebilirler. Sınavı geçen kişilerin yapacağı son şey belge almaktır. Belge alabilmek için, eğitim kurumları üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru için gereken belgeler; bakanlığa yazılan dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti, belge ücretinin ödendiğine dair dekont.



Belge ücreti olarak, T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına 472 TL yatırılması gerekmektedir.