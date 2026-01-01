İSTANBUL 4°C / 0°C
1 Ocak 2026 Perşembe
  Güncel
Güncel

İşgal sona erinceye kadar mücadeleye devam mesajı! Bilal Erdoğan: Boykotu küçümsemeyeceğiz

İsrail'in Filistin'deki katliamına 'dur' demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 'Gazze'de yaşanan asla bir savaş değildir, Gazze'de yaşanan sadece güvenlik meselesi değildir. Gazze'de yaşanan bir halkın, kadınlarıyla, çocuklarıyla sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Gazze ve Batı Şeria'daki işgal sona ermeden, Filistin devletinin toprak bütünlüğü tanınmadan mücadelemize ara vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Türk bayrağı yalnızca bir sembol değildir. O bayrak adaletin, merhametin ve sorumluluğun rengini taşır. Bireysel olarak mücadelemizi boykotla sürdürmek zorundayız. Boykotu küçümsemeyeceğiz' dedi.

1 Ocak 2026 Perşembe 09:43
İşgal sona erinceye kadar mücadeleye devam mesajı! Bilal Erdoğan: Boykotu küçümsemeyeceğiz
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde konuştu.

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bugün burada yine Gazze'de yaşananların yalnızca insani bir dram olmadığını, aynı zamanda küresel düzenin temellerinin sarsıldığını gösteren bir kırılma hattı olduğunu haykırmak için toplandık.

Gazze'de yaşananlar uluslararası kurumların kırılma hattı. Gazze'de yaşanan asla bir savaş değildir. Gazze'de yaşanan bir halkın, kadınlarıyla, çocuklarıyla ve yaşlılarıyla, bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır.

Gazze'de bir halk yok edilmeye çalışılıyor. Uluslararası kurumlar Gazze konusunda iflas etti.

Bu kadar alçalmayı mümkün kılan bir zihniyetin başındaki Netanyahu eşkıyasını, Rabbimiz kahru perişan eylesin.

Gazze'de uluslararası hukuk yok sayıldı. Batı medeniyeti Gazze konusunda zillete düştü. Bu soykırım soğukla, susuzlukla yapılıyor. Bizim meselemiz siyonist ideolojiyledir. Siyonizm bugün İsrail nazizmi olarak kendini göstermektedir.

Türkiye Gazze'deki zulme karşı durdu. Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörü konumunda.

