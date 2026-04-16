  • İşgalci İsrail askerlerinden Kuneytra ili kırsalına baskın
İşgalci İsrail askerlerinden Kuneytra ili kırsalına baskın

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalına baskın düzenlediği bildirildi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 07:18
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Asbah köyüne 6 askeri araçla girdikten sonra evlere baskın düzenleyip arama yaptı ve sivilleri korkuttu.

Ayrıca, İsrail güçleri Kuneytra'da kazı ve genişletme faaliyetlerini sürdürürken sivillere yönelik baskıyı da artırdı.

Suriye makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son aylarda İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerçekleştirdiği ihlallerin arttığı, bu ihlallerin ev baskınları, kontrol noktaları kurulması ve sivillerin alıkonulması gibi uygulamaları içerdiği ifade ediliyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail'in ‘Yaşam sahası' planı devrede

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
