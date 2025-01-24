İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki yıkımlarını artırıyor

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan'ın güneyindeki vatandaşların, İsrail ordusunun saldırıları sonucu bölgede oluşan büyük yıkımı ateşkesten sonra fark edebildiği belirtildi.

İsrail sınırına yakın bölgelerdeki yıkımın ateşkes sürecinden sonra yüzde 60 oranında arttığı vurgulanan haberde, İsrail ordusunun ateşkesten sonra da bölgede iş makineleriyle yolları, kaldırımları ve tarımsal alanları tahrip ettiği ifade edildi.

Bugün de İsrail askerlerinin güneydeki Aytarun beldesine girdiği ve bazı evler ile yolları tahrip ettiğine işaret edilen haberde, İsrail askerlerinin hala bölgede konuşlu olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde de el-Kantara beldesine girerek bazı araçları ateşe verdiği ve camiye zarar verdiği aktarılan haberde, güneydeki diğer bir beldede de şiddetli bir patlamaya yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail güçlerinin gece saatlerinde güneydeki Beni Heyyan beldesinde bazı evleri ateşe verdiği ve makineli silahlar açtığı ateş seslerinin civar beldelerde duyulduğu ifade edildi.

- İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ 60 GÜNLÜK ATEŞKES

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürüyor.