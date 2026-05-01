İşgalci İsrail tarafından alıkonulmuşlardı: 18'i Türk 59 Sumud aktivisti İstanbul'a getirildi

Girit'ten hareket eden Türk Hava Yolları (THY) ait uçakta 18 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişi yer aldı.

Aktivistleri taşıyan "TK 6934" sefer sayılı uçak saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'nda ulaştı.

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından aktivistlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor.

SUMUD AKTİVİSTLERİ İSTANBUL'DA#CANLI Sumud Filosu aktivisti:



"Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. İsrail terör güçleri artık Filistin'in ve Orta Doğu'nun bir meselesi olmaktan çıkmıştır. Şu an İsrail terörü Avrupa'nın sınırlarına kadar dayanmıştır. İsrail'in bu hukuksuz...

Canlı yayında açıklama yapan Sumud aktivist İsmail Songür, "İsrail artık Filistin ve Orta Doğu'nun meselesi değil. İsrail terörü Avrupa'ya dayanmıştır" dedi.

Hali hazırda 11 Türk vatandaşımız ve 200'den fazla katılımcıyla diğer gemiler yollarına devam ediyor. Hem karadan hem de denizden İsrail'in işlemiş olduğu soykırıma karşı dünya vicdanı Gazze'ye doğru hareketine devam diyor.

⁠KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filoya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

