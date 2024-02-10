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İşgalci İsrail yine Gazze'yi vurdu! En az 14 kişi hayatını kaybetti

İşgalci İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 04:29 - Güncelleme:
İşgalci İsrail yine Gazze'yi vurdu! En az 14 kişi hayatını kaybetti
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi ile doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı.

Saldırılarda Nasr'da en az 11, Cenine'de de 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Okulda yangın çıkarken can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

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