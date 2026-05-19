İşgalci İsrail'e Sumud Filosu tepkisi! Çelik: Saldırıları lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, 'Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filoda bulunan saygıdeğer insanların durumunu yakından takip ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2026 Salı 17:33
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Öncelikle tüm gençlerin ve kendini genç hissedenlerin 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum. Hep genç kalın ve hep genç olarak kutlayın bayramınızı. Aynı azimle Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyoruz. Atatürk, bizler için yol gösterici olmaya devam ediyor.

İran'a saldırı bugün bir ateşkes halinde. Önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Kalıcı ateşkese dönüşmesi konusunda desteğimizi tekrarlıyoruz.

AB kurumunun raporunda bazı AB üyesi ülkelerinin İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken İsrail'e silah sattığına dair açıklama büyük bir trajediyi insanlığın önüne koymakta. Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'e silah satmaya devam etmişler. İsrail'in yapay zeka kullanarak çocukları öldürdüğü apaçık ortadayken bunları yapmışlar.

Küresel Sumud Filosunun insanlığın haysiyeti ve asaleti adına ortaya koyduğu insiyatifini selamlıyoruz. İsrail'in yapmış olduğu saldırıyı lanetliyoruz. Soykırım şebekesi Gazze'de soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. İlaç ve gıda yardımı konusunda verilen sözler tutulmadı.

Avrupa Birliği Türkiye'yi sadece savunma konusunda hatırlamamalıdır. Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı AB küresel bir güç olabilirdi.

Terörsüz Türkiye, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir, bir devlet politikası olarak devam etmektedir. Çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde siyasi provokasyonları görüyoruz. Dış kaynaklı olanları yakinen takip ediyor, tespit ediyoruz.

