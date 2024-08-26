İşgalci İsrail'i böyle protesto etti

Bursa'da yaşayan ve birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atan tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, bu kez çeşitli hayvan kostümleri giyerek İsrail ve Amerika'nın Filistin'e uyguladığı zulmü protesto etti. Bir ay boyunca trafik lambalarında eline 'Şeytan Amerika Kahrol, İsrail Kahrol' pankartı alarak vatandaşlara Filistin halkına uygulanan insanlık suçunu anlatan Keskin, "Eylemi gerçekleştirme maksadım tüm halkı İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü insanlığa duyurabilmek" dedi. Geyik, karınca, timsah, kaplumbağa, arı gibi kostümleriyle insanların dikkatini çeken Keskin, savaş bitene kadar eylemlere devam edeceğini söyledi.

"NEMRUT'U SİNEK ÖLDÜRDÜ, BEN DE ARI OLARAK AMERİKA'YI BİTİRECEĞİM"

Amerika ve İsrail'in işlediği insanlık suçuna sessiz kalamadığını aktaran tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, "Bu eylemi 1 aydır farklı hayvan kostümleri giyerek gerçekleştiriyorum. Eylemi gerçekleştirme maksadım tüm halkı İsrail'in Filistin'de yaptığı zulüm hakkında bilinçlendirmek. İsrail'in Amerika'yı karakol olarak kullanıp bizlere suçlu değiliz gibisinden Amerika, şeytanca bir oyun oynuyor. İsrail'e gizlice gemi ve uçak gönderip halkı ateşkes yapmak istiyoruz diye kandırıyor. Netanyahu, Amerika'dan güç aldığı için sürekli kadın ve çocukları öldürüyor. Netanyahu, sıkıyorsa Hamas'ın askerlerine saldırın. Amerika, senin gücü sadece çocuklara ve kadınlara mı yetiyor, bu mu Amerika'nın gücü. Amerika'nın büyük bir İslam düşmanlığı var. İslam düşmanlığı olmasaydı, Müslümanlara bu şekilde zulüm uygulamazsın. Bu kadar Filistinliye zulüm yapılıyor. Filistinlileri çadırlarda toplayıp toplu vuruyorsun. Nemrut o kadar güçlü olmasına rağmen burnuna sinek girdi. Ondan sonra Nemrut kafasını duvara vura vura öldü. Ben de burada arı adam olarak Amerika'nın burnundan sokup zehirleyeceğim" diye konuştu.