İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8402
  • EURO
    48,4017
  • ALTIN
    5336.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşgalci İsrail'in alıkoyduğu 2 aktivist Antalya'ya döndü: Küresel kararlılık devam edecek
Güncel

İşgalci İsrail'in alıkoyduğu 2 aktivist Antalya'ya döndü: Küresel kararlılık devam edecek

Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Antalyalı aktivistler Hakan Şimşek ve Alparslan Aslan, işgalci İsrail tarafından alıkonulmalarının ardından Türkiye'ye döndü. Aslan, “Biz birkaç gün hapis kaldık ama Filistinliler 80 yıldır acı çekiyor.” dedi.

IHA10 Ekim 2025 Cuma 00:19 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in alıkoyduğu 2 aktivist Antalya'ya döndü: Küresel kararlılık devam edecek
ABONE OL

Gazze'deki kuşatmayı kırmak ve insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Antalya'dan katılan 2 aktivist Hakan Şimşek ve Aplarslan Aslan Antalya'ya döndü.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve Gazze'deki ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmak isterken İsrail'in alıkoyduğu 2 Antalyalı aktivist akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. 1 Ekim tarihinden bu yana İsrail tarafından alıkonulan Hakan Şimşek ve Alparslan Aslan'ı karşılamaya Antalya Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ,yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İstanbul'dan Antalya'ya gelen Şimşek ve Arslan Havalimanında yakınlarına sarılarak özlem giderdi. Havalimanı çıkışında konuşan Alparslan Aslan kendilerinin birkaç gün hapis kaldıklarını ama Filistinlilerin 80 yıldır büyük acılar ve çile çektiğini belirterek "Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Rus güçleri Drujkivka'ya saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.