6 Eylül 2025 Cumartesi
  • İşgalci İsrail'in katlettiği Eygi unutulmadı: Türkiye'den kararlılık mesajı
Güncel

İşgalci İsrail'in katlettiği Eygi unutulmadı: Türkiye'den kararlılık mesajı

6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının 1'inci yıldönümünde rahmetle anıldı. Dışişleri Bakanlığının paylaşımında 'Türkiye bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir' denildi.

HABER MERKEZİ6 Eylül 2025 Cumartesi 22:34
İşgalci İsrail'in katlettiği Eygi unutulmadı: Türkiye'den kararlılık mesajı
ABONE OL

İşgalci İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten paylaşım geldi.

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıl dönümünde andı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

ÖMER ÇELİK'İN PAYLAŞIMI

AK Parti Sözcüsü Çelik paylaşımında, "İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi'yi rahmetle anıyoruz..." ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

