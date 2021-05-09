İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Mayıs 2021 Pazar / 27 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2364
  • EURO
    10,0327
  • ALTIN
    484.788
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşgalci İsrail'in vekilinden çağrı: Gerçek mermi kullanın
Güncel

İşgalci İsrail'in vekilinden çağrı: Gerçek mermi kullanın

İsrail parlamentosu Knesset'te aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan milletvekili Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'te İsrail saldırılarına direnen Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

AA09 Mayıs 2021 Pazar 02:42 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 02:42
ABONE OL

Ben-Gvir, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı." dedi.

İsrailli milletvekili Ben-Gvir, paylaşımında, "İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.