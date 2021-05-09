İşgalci İsrail'in vekilinden çağrı: Gerçek mermi kullanın

AA 09 Mayıs 2021 Pazar 02:42 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 02:42

Ben-Gvir, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı." dedi.

İsrailli milletvekili Ben-Gvir, paylaşımında, "İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.