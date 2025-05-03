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Güncel

Sultangazi'de ormanda kaybolan demans hastası İshak Öztürk ölü bulundu

Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk, arama çalışmalarının 5. gününde Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki göletin kıyısında ölü bulundu.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 12:15 - Güncelleme:
Sultangazi'de ormanda kaybolan demans hastası İshak Öztürk ölü bulundu
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Esenler'de oturan ve kendisinden haber alınamayan Öztürk'ün yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine ormanda başlatılan arama çalışmaları tamamlandı.

AFAD koordinasyonunda birçok sivil toplum kuruluşu ve belediye ekiplerinin katılımıyla Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yürütülen arama çalışmalarının 5. gününde Öztürk'ün, polis ekiplerinin eğitim yaptığı bölgede bulunduğu tespit edildi.

UMKE ekipleri, ormandaki göletin kıyısında bulunan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

- NE OLMUŞTU?

İshak Öztürk'ten 28 Nisan'da öğle saatlerinden beri haber alınamaması üzerine yakınları, durumu polise bildirmişti.

Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması sonucu bölgeye gece saatlerinde polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Öztürk'ü bulmak için ormanda geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.

  • İshak Öztürk
  • kayıp

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