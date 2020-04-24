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İshak Paşa Saray'ı beyaza büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı, Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı ve çevresini beyaza bürüdü.

AA24 Nisan 2020 Cuma 15:01 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 15:01
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Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bin 900 rakımlı tepede bulunan tarihi yapı ve etrafında, yüksek rakım nedeniyle bahar aylarında zaman zaman kar yağışı görülebiliyor.

Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde inşa edilmiş en etkileyici mimari örneklerinden biri olarak kabul edilen ve her yıl binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan saray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Mart’tan itibaren ziyarete kapatılmıştı.

Kelebeğe dönüşmek için yola çıktılar!

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