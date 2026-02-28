Adana Şehir Hastanesi'nde görevli Jinekoloji Cerrahisi Uzmanı Şule Gül Aydın (43), nöbetçi olduğu gün bel ağrısı için bir asistan doktordan ilaç yazmasını istedi. İddiaya göre dijital sistemde benzer isimli başka bir ilaç reçete edildi. Asistan doktorun kas gevşetici Muscoril yerine, genel anestezide kullanılan Muscuron isimli ilacı yazdığı öne sürüldü.

Hastanedeki eczanenin gönderdiği sıvı ilaç, hemşire tarafından doktor Aydın'a bir iğneyle enjekte edildi. Çok geçmeden yanlış ilacın yan etkileri ortaya çıkmasıyla kadın doktor fenalaştı. Solunumu yavaşlayan Aydın bayıldı; acil serviste tedaviye alındı. Duran kalbi, meslektaşlarının çabası sonucu yeniden çalıştırıldı. Ancak uzun süre oksijensiz kaldığı için entübe edildi. Yoğun bakıma alınan doktor Şule Gül Aydın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Dr. Şule Gül Aydın, 2 çocuk annesi.

AMELİYATLARDA KULLANILIYOR

Yanlış verildiği öne sürülen Muscuron adlı ilaç, ameliyat sırasında kasları gevşetmek için kullanılıyor. İlaç solunum kaslarını da geçici olarak felç ettiği için, uygulama sonrası hastanın solunumunun cihazla desteklenmesi gerekiyor.