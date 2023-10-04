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İsim isim çalışma! CHP'de delegelere fişleme

Değişim cephesi karşısında İstanbul'u korumak isteyen CHP yönetimi, İstanbul delegesi için fişleme gibi profil çalışması hazırladı. Profil çalışmasında, delegelerin partideki geçmişlerine ilişkin özet bilgiler çıkartıldı. Bu isimlerin daha önce oy kullandığı kongre ve kurultaylardaki oylama sonuçları da incelendi. Delegelerin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na olan yakınlıkları da mercek altına alındı.

Yeni Şafak4 Ekim 2023 Çarşamba 07:58 - Güncelleme:
İsim isim çalışma! CHP'de delegelere fişleme
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CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, büyük kurultayın provası olacak İstanbul kongresi için ipleri sıkı tutuyor. İstanbul'a karargah kuran Kılıçdaroğlu, yakın çalışma ekibinin yanı sıra Oğuz Kaan Salıcı ve Erdoğan Toprak'ın ekiplerini de yanında tutuyor. Kılıçdaroğlu, genel merkez bürokrasisine İstanbul'da oy kullanacak 650 delege için profil çalışması yapılması yönünde talimat verdi.

İSİM İSİM ÇALIŞMA

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP yönetimi; İstanbul'da il başkanı ve büyük kurultayda lideri belirleyecek 98 kurultay delegesi için oy kullanacak il delegelerini yakın takibe aldı. İstanbul'daki tüm delegelerin oy kullanma eğilimlerinin görülmesi için profil çalışması hazırlandı. CHP Genel Merkezi, olası yol kazalarının önüne geçmek için İstanbul'daki 650 delege hakkında bilgilendirme istedi. İstanbul'u garantiye almak için, il delegelerin tek tek profili çıkartıldı. Profil çalışmasında, delegelerin partideki geçmişlerine ilişkin özet bilgiler çıkartıldı.

SİMÜLASYON HAZIRLANDI

Çalışmada delegeler, daha önce ilçe ya da il delegeliği yapmış olanlar, ilçede veya ilde görev alan örgüt yöneticileri, ilk kez delege olanlar ve büyük kurultay delegeliğine kadar yükselen isimler olarak kategorilere ayrıldı. Bu isimlerin daha önce oy kullandığı kongre ve kurultaylardaki oylama sonuçları da incelendi. Bu veriler ışığında simülasyon çalışmaları hazırlandı. Simülasyonun değerlendirme ölçütlerine delegelerin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na olan yakınlıkları da eklendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'FERMUAR' OYUNU

Önümüzdeki 4-5 Kasım'da Olağan Kurultaya giden CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi için "Kadın erkek eşitliği için bunun mücadelesini vermek zorundayız. CHP olarak bir devrim yapacağız. Fermuar sistemi gelecek. Bir kadın bir erkek bir kadın bir erkek" dedi. Kılıçdaroğlu'nun vaadi büyük kurultaya dönük manevra olarak değerlendirildi. Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ile kurultaya değişimcilerin gönlünde yatan 'çarşaf' liste ile değil 'blok' liste ile gitme anlamına geldiği ifade edildi. Bu stratejinin uygulanması için, kurultayda PM seçimlerine çarşaf liste yerine blok liste ile gidecek.

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