AA muhabirinin parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, AK Parti, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyette yer alacak ismi belirledi.

AK Parti, TBMM Başkanlığına, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Yayman'ın ismini bildirdi.

Hüseyin Yayman'ın, geçmiş dönemlerde süreçle ilgili yaptığı çalışmaları, tecrübesi ve akademisyenliği dikkate alınarak heyet için bildirildiği belirtildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanmış, üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştı. Meclis Başkanlığı, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca yarın sabaha kadar bildirilmesini istemişti.

FETİ YILDIZ: MHP ADINA BEN GİDECEĞİM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişine ilişkin "Biz, 'Gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur. Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" açıklamasında bulunmuştu.

