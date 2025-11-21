İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsimler belli oldu: AK Parti ve MHP'den İmralı kararı
Güncel

İsimler belli oldu: AK Parti ve MHP'den İmralı kararı

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na, MHP adına Feti Yıldız gideceğini açıklamıştı. AK Parti'den İmralı adasına gidecek isim de belli oldu.

AA21 Kasım 2025 Cuma 22:11 - Güncelleme:
İsimler belli oldu: AK Parti ve MHP'den İmralı kararı
ABONE OL

AA muhabirinin parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, AK Parti, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyette yer alacak ismi belirledi.

AK Parti, TBMM Başkanlığına, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Yayman'ın ismini bildirdi.

Hüseyin Yayman'ın, geçmiş dönemlerde süreçle ilgili yaptığı çalışmaları, tecrübesi ve akademisyenliği dikkate alınarak heyet için bildirildiği belirtildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanmış, üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştı. Meclis Başkanlığı, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca yarın sabaha kadar bildirilmesini istemişti.

FETİ YILDIZ: MHP ADINA BEN GİDECEĞİM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişine ilişkin "Biz, 'Gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur. Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" açıklamasında bulunmuştu.

MHP'den İmralı'ya gidecek isim belli oldu

Meclis Komisyonu yol haritasını belirliyor

Gündem İmralı ziyareti

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.