İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2988
  • EURO
    50,7436
  • ALTIN
    6761.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Isınmak için sobaya tiner dökmüştü: 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Güncel

Isınmak için sobaya tiner dökmüştü: 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikada ısınmak için sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan genç işçi, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

İHA21 Ocak 2026 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Isınmak için sobaya tiner dökmüştü: 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
ABONE OL

Olay, 13 Ocak tarihinde Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir makine fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Yiğit Can Okatan, sobayı tinerle yakmak istedi. Bu sırada tinerin parlaması sonucu Okatan'ın vücudunda yanıklar oluştu.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'deki branş hastanesinin yoğun bakım ünitesine alınan Okatan, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Okatan'ın cenazesi, bugün Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyünde toprağa verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de ortalık savaş alanına döndü: İETT otobüsü otoparka daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.