22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Isınmak isterken feci şekilde canından oldu

Tokat'ta sobaya jel dökerken vücudunun büyük kısmı yanan genç kız, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 12:23
Korkunç olay, Tokat'ın Oğulbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Evlerinde palet sobasına jel döken Zehra Copnur'un (21) elindeki jel kutusu bir anda alev aldı. Alevlerin üzerine sıçraması sonucu yüzünden ve vücudundan ağır şekilde yanan genç kız, Tokat'ta kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.

Zehra Copnur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

