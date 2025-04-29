İşitme engelli millilerimiz Avrupa'dan 6 madalya ile dönüyor

Çift erkeklerde Doğan Altun-Furkan Büyükgöze finalde Fransız rakiplerine 2-0 yenilerek gümüş madalya kazandılar.
Tek erkeklerde yarı finalde Mehmet Emin Aktaş İsviçreli rakibine 2-0, Furkan Büyükgöze de Litvanyalı rakibine 2-1 yenilerek şampiyonaya veda ettiler ve bronz madalya kazandılar.
Tek kadınlarda Hale Nur Küçüksevgili Avusturyalı rakibine yarı finalde yenilerek bronz madalya kazanan bir başka milli sporcu oldu.
Çift kadınlarda Hale Nur Küçüksevgili -Gizemnur Uludağ Litvanyalı çift ile yaptıkları yarı final maçını 2-0 kaybederek Türkiye'ye dördüncü bronz madalyayı kazandırdı.
Karışık çiftlerde de Doğukan Yılmaz-Gizemnur Uludağ yarı final maçını kaybederek bronz madalya kazanan milliler arasında yer aldılar.