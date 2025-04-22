Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren müteahhit Muzaffer Beyaz, Beylikdüzü'nde ortağı olduğu West Side konut projesinin iskânını alabilmek için Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na 3 daire vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Beyaz, "Mehmet Murat Çalık iskân için 3 tane daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi, devrettik. Devir işlemlerinde sonradan sorun yaşamamak için hesabımıza göstermelik olarak para gönderdiler. Daha sonra bu para proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi" dedi.

SIVACIYLA BAŞKAN HALLETTİ

Sabah'ın haberine göre, Muzaffer Beyaz, savcılık ifadesinde şunu söyledi: West Side isimli projeye 2014 yılında başladık. 2019 yılında iskânını aldık. Bu projenin iskânını Adem Soytekin halletti. Adem'e, kaba inşaat yapımından dolayı yüklü miktarda nakit ödeme yaptık.

Bu ödemeler, inşaatı yapan firmaların kurmuş olduğu ortaklık üzerinden yapıldı. Kayıtları da dosyada sunacağım. Kalan ödemede iskân işlerini halletmesi için Adem'e 7 dükkân, 5 daire verdik. Ayrıca bu projede 3 daireyi de Hasan İmamoğlu üzerine yaptık.

Mehmet Murat Çalık bina ruhsatı için 3 tane daireyi bu şekilde devretmemizi istedi. Ancak devir işlemlerinde sonradan sorun yaşamamak için hesabımıza göstermelik olarak para gönderdiler. Daha sonra bu para proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi.