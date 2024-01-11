“İşkence gören Türk çocuk, ‘özür dilerim Arthur' diyor” iddialarına yalanlama

DMM, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İşkence gören Türk çocuk, 'özür dilerim Arthur' diyor" başlıklı haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DMM'den dezenformasyon içeren haberlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "İşkence gören Türk çocuk, 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Ocak 2021'de Brezilya basınında yer aldığı tespit edilmiştir. Brezilya basınına yansıyan görüntüler incelendiğinde çocuğun Türkçe değil, Portekizce konuştuğu belirlenmiştir. Haberlerde, Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna işkence uyguladığı ve tutuklanmasının talep edildiği belirtilmektedir.

