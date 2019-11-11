Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen, eve alkollü gelen Ramazan İ. (27), 14 yaşında evlendiği eşi M.İ’yi dövdü (20). Ramazan İ. daha sonra, yaktığı naylon poşeti, eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan N.İ. odaya girdi. Ramazan İ., kızının da anlını eriyen naylon ile yaktı. Evden gelen bağırışlar üzerine komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ’yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve 2 yaşındaki oğlu E.İ. sığınma evine yerleştirildi. Kısa sürede yakalanan Ramazan İ. ise gözaltına alındı. Ramazan İ., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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