İşkenceci koca serbest bırakıldı! 'Biz ölmeden yardım edin'
Alkol ve uyuşturucu bağımlısı cani koca, önce eşine şiddet uyguladı ardından da naylon poşeti yakıp eriterek yüzüne damlattı. Aynı yöntemle 3 yaşındaki kızına da işkence eden adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen, eve alkollü gelen Ramazan İ. (27), 14 yaşında evlendiği eşi M.İ’yi dövdü (20). Ramazan İ. daha sonra, yaktığı naylon poşeti, eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan N.İ. odaya girdi. Ramazan İ., kızının da anlını eriyen naylon ile yaktı. Evden gelen bağırışlar üzerine komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ’yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve 2 yaşındaki oğlu E.İ. sığınma evine yerleştirildi. Kısa sürede yakalanan Ramazan İ. ise gözaltına alındı. Ramazan İ., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
6 YILDIR ŞiDDET GÖRÜYORUM
Evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü söyleyen M.İ. yetkililerden yardım istedi. Kendisinin ve ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten talihsiz kadın, “6 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri eşimden şiddet görüyorum. Eşim benim çocuklarımın başına bir şey getirmeden, bizi öldürmeden devlet büyüklerim yardım etsin. Eşim naylon poşetle yüzümü, ayaklarımı yaktı. Çocuklarımı dövdü. Beni, gözümü yakmakla tehdit etti. Bugüne kadar çocuklarım için katlandım, ancak devlete sığınmak istiyorum” diye konuştu.
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