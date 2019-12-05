'İşkenceyi sıfırlayacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kolluk gözetimi altında işkence ve kötü muamelenin bir insanlık suçu olduğunu belirterek, “Bunu tamamen sıfırlama kararlılığındayız” dedi. Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen ‘Kolluk Gözetim Komisyonu Eğitimcilerin Eğitimi’ programına katılan Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 542 bin kolluk personelinin görev yaptığını anlattı. Soylu, “Bu kadar kalabalık bir sayı içinde etik ve kanuna uygun davranmayan, yanlış davranışlar içinde olan kişiler olabilir mi? Elbette ki olabilir. Ama bu asla bir karakter değildir” diye konuştu.

İSTİSMARA YER YOK

Bakan Soylu, kuralları ihlal eden ve hakikaten sınırları aşıp istismar eden, bu konuda görevini kötüye kullanan, özellikle kolluk güçlerinin itibarını farklı bir noktaya eğmeye çalışanlara müsamaha gösterilmediğini söyledi. Soylu, “Bu konuda da gerek jandarma, gerek polis gerekse de sahil güvenlik, hatta korucularımız da dahil olmak üzere hepsini cezai müeyyideyle karşı karşıya bıraktığımızı veyahut daha ağır bir cezayla ilişiklerini kestiğimizi söylemek isterim” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Bakan Soylu, “Kolluk gözetimindeki işkence ve kötü muameleyi sıfırlamın yolu insanların bu konudaki şikayetlerini sağlıklı bir şekilde ifade edebilecekleri araçları oluşturmaktan geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.