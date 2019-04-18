İskenderun körfezinde gün batımında şimşek şöleni
Şiddetli sağanak yağmurların etkili olduğu İskenderun körfezinde eşine az rastlanır bir doğa olayı gerçekleşti. Gün batımında bir biri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu.
- İHA
Sağanak yağmur Hatay'ın bir çok ilçesinde günlerdir etkisini sürdürüyor. İskenderun körfezinde etkili olan şiddetli yağmur deniz üzerinde kartpostallık görüntüler oluştururken güneşin battığı saatlerde eşine az rastlanan görüntüler ortaya çıktı. Gün batımı sırasında İskenderun körfezinin bir bölümünü kaplayan bulutlar beraberinde yağmuru getirirken şimşeklerin bir biri ardına çakması muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gün batımında başlayan şimşekler gecenin geç saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
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