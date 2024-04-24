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İskenderun Körfezi'nde karaya oturan ürün tankeri gemisi için çalışma başlatıldı

İskenderun Körfezi'nde Yunanistan bayraklı ürün tankeri gemisi, terminalden kalkış esnasında karaya oturdu.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 18:52 - Güncelleme:
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan ürün tankeri gemisi için çalışma başlatıldı
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"Minerva Antonia" isimli ürün tankerinin, İskenderun Global Terminali'nde kalkış esnasında karaya oturması üzerine İskenderun Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda yüzdürülen gemi, kontrolleri için demirleme sahasına çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geminin herhangi bir hasar veya deniz kirliliğine neden olmadığı belirtilerek, "Minerva Antonia isimli gemi İskenderun Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde yüzdürülmüş olup gerekli kontrollerin yapılması için demirleme sahasına demirlemiştir. İdari tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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