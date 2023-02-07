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İskenderun Limanı'ndaki yangına uçakla müdahale ediliyor

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaktan 'yangın söndürme topu' atıldı.

AA7 Şubat 2023 Salı 17:33 - Güncelleme:
İskenderun Limanı'ndaki yangına uçakla müdahale ediliyor
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor.

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından da görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği bölgede polis ekiplerinin de önlemi sürüyor.

Limanda tedbir amaçlı ambulanslar da bekletiliyor.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Limak Port Limanı'nda devam eden yangını söndürmek maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın liman üstüne "yangın söndürme topu" attığını kaydetti.

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