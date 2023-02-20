İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8614
  • EURO
    20,1646
  • ALTIN
    1116.64
  • BIST100
    5148.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İskenderun'da 3 katlı boş bina yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından boşaltılan bina, Hatay'da meydana gelen 6,4 şiddetindeki depremde yıkıldı, bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 22:05 - Güncelleme:
İskenderun'da 3 katlı boş bina yıkıldı
ABONE OL

Samandağ ilçesi merkezli depremin ardından İskenderun ilçesinde hasar görmeyen evlerinde oturan vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşların ellerinde yataklarla sokaklara çıktığı görüldü.

AFAD, polis ve jandarma ekipleri de bölgede, vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Kebap dükkanı işleten Emir Sarpkaya, AA muhabirine, deprem nedeniyle iş yerinin zarar gördüğünü belirtti.

6 Şubat'taki depremden 3 gün sonra işletmesini açtığını anlatan Sarpkaya, "Kötü durumla karşılaştık, çok korkuyoruz artık. Burası olacak gibi değil. Nasıl yapacağız, biz de bilmiyoruz. Biz önlemimizi şu şekilde aldık, dışarda servis yapıyoruz, normalde içeride hizmet veriyoruz. Müşterilerimizi dışarda tuttuk. Ona rağmen tavanımız çöktü. Dışardaki binadan beton parçaları düştü. Fazla dayanacağını sanmıyorum bu binanın, işletmemiz bitti yani." diye konuştu.

Panikle yakınlarını arayan Ela Mahvazoğlu da deprem anında arka mahallede bulunduğu aktararak, "Yatalak hastam var. Ne çadır ne konteyner ne bir şey verdiler. Evin içinde çatlaklarımız var. Evde küçük çocuklarım da var, hepimiz aynı yerdeydik, beklemek zorunda kaldık. Çok kötüydü anlatamıyorum artık. Psikoloji denen bir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok. 3 çocuğum ve yatalak annemle yaşam mücadelesi veriyorum. Artık bir şeyler yapılsın istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla sokağa inen bir başka vatandaş da "Evden az önce sallanınca çıktık. Evde kalıyorduk. Evimiz güvenli, herhangi bir hasar yok şu an için. Çadır olursa, çadıra geçmeyi düşünüyoruz. Depremde bayağı panik oldu çocuklar, yaşlılarımız var." ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE BOŞALTILAN BİNA ÇÖKTÜ

Bu arada, Şehit Polis Abdullah Sinan Şirinoğlu Caddesi'nde bulunan 3 katlı boş bina deprem nedeniyle çöktü.

Önceki depremde ağır hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binanın kiracısı Suriye uyruklu Mahmut Alcar, ailesinin Suriye'ye gittiğini, bu sabah da eşya almak için eve girdiğini söyledi.

Evini tahliye ettiğini ancak eşyalarını henüz alamadıklarını dile getiren İsmail Turan da berber dükkanında kaldıklarını aktardı.

Bugünkü depremde yan binanın evlerinin üzerine yattığını kaydeden Turan, "Köye gideceğim şimdi. Bu mahallede doğduk ama İskenderun da Antakya da bitti." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.