  • İskenderun'da anne ve oğlunu öldürüp altınlarını çalan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Osman Zont'un ormanlık alanda tüfekle vurulmuş cesedi bulunurken, annesi Zekiye Zont'un da boğularak öldürülüp toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. JASAT ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıları tespit etti; altınları çalıp kuyumcuya satan 2 kişi tutuklandı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) parmak izi incelemesi sonucu cesedin Osman Zont'a (33) ait olduğunu belirledi.

Zont'un silahla öldürüldüğünü tespit eden ekipler, maktulün annesi Zekiye Zont'a (54) da ulaşılamadığını saptadı.

- ÖLDÜRÜLEN ANNENİN ALTINLARI ÇALINMIŞ

Araştırma başlatan JASAT, olay yerinin çevresi ve ilçe merkezindeki güvenlik kamerasının kayıtlarında yaptıkları inceleme sonucu cinayet zanlılarının A.Z. ve K.Z. olduğunu belirledi.

Zanlıların, Osman Zont'u Avluk Yaylası'nda tüfekle öldürdükten sonra ormanlık alana bıraktıkları, ardından anne Zekiye Zont'un evine gittikleri ortaya çıkarıldı.

Ekipler, zanlıların kolundaki altınları aldıktan sonra boğarak öldürdükleri kadının cesedini Sakıt Yaylası'ndaki ormanlık alana gömdüklerini, altınların bir kısmını kuyumcuya sattıklarını tespit etti.

Osman Zont ile topraktan çıkarılan annesinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi sonrası anne ve oğlunun cenazeleri, Aşkarbeyli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

- YAKALANAN 2 ZANLI TUTUKLANDI

JASAT'ın operasyonunda yakalanan A.Z. ve K.Z'nin ikametlerinde anne Zont'a ait altınlardan kalanlar, suçta kullanılan av tüfeği ve maktullere ait kıyafetler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların otomobille yayla yolunda ilerlemesi ve çaldıkları altınları kuyumcuda satmaları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

