İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2024 Pazar / 30 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İskenderun'da depremzedeler evlerine kavuşuyor: Allah, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun
Güncel

İskenderun'da depremzedeler evlerine kavuşuyor: Allah, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde TOKİ tarafından inşa edilen 1897 konuttan 234'ü daha depremzedelere teslim edildi. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler, yeni evlerinde kış aylarını sıcak ve güvenli bir şekilde geçirilecek.

AA1 Aralık 2024 Pazar 16:21 - Güncelleme:
İskenderun'da depremzedeler evlerine kavuşuyor: Allah, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İskenderun'da evleri yıkılan veya hasar görenlerin yeni konutlarına yerleştirme amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ tarafından Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde yapımı planlanan 4 bin 980 konuttan 1897'sinin inşaatı tamamlandı.

Eylülde gerçekleştirilen kurayla belirlenen 374 hak sahibinin evlerine kavuştuğu projede 234 konut daha oturuma hazır hale getirildi.

İşlemleri tamamlanan dairelerin anahtarlarının yine kurada adı çıkan vatandaşlara verilmesiyle projede evini alan depremzede aile sayısı 608'e yükseldi.

Yeni konutlarına taşınan aileler, kış aylarını güvenli ve sıcak yuvalarında geçirecek.

"DEPREMDEN SONRA GEÇİRECEĞİMİZ EN GÜZEL KIŞ OLACAK"

Afetzedelerden 51 yaşındaki Süleyman Özçekiç, AA muhabirine, depremde evinin yıkılması nedeniyle eşi ve annesiyle konteynerde kaldıklarını söyledi.

Yeni daireye taşınmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özçekiç, "Konteyner hayatı zordu. Kışın soğuk, rüzgar ve yağmur, yazın da müthiş sıcaklık oluyordu. Depremden sonra ilk kez kışı evimizde geçireceğiz." dedi.

Özçekiç, artık kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Eşi Nesrin Özçekiç de "Sıcak suyumuz var, kaloriferlerimiz yanıyor, her taraf tertemiz. Çok güzel bir duygu, bu kadarını beklemiyorduk. Depremden sonra geçireceğimiz en güzel kış olacak." ifadesini kullandı.

Süleyman Özçekiç'in 70 yaşındaki annesi Süheyla Özçekiç ise rahata erdiklerini vurgulayarak, "Bu yaşa geldim hiç böyle bir evde oturmadım. Sanki rüya görüyorum. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZARAR, ZİYAN VERMESİN"

62 yaşındaki İrfan Ateş de afetten sonra konteyner kentte kaldıklarını belirterek,"Depremde çok zor günler yaşadık ama şimdi yuvamıza kavuştuk. Allah devletimize zarar, ziyan vermesin, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Bizi en kısa zamanda sıcak yuvalarımıza kavuşturdu." dedi.

Eşi Muazzez Ateş de sağlanan imkanlardan dolayı kurumlara ve çalışanlara teşekkür ederek, "Konteynerde yaşamak zordu. Bulaşıkları dışarıda, yağmurun altında yıkıyorduk. Ellerimiz donuyordu ve üşüyorduk. Burada 24 saat sıcak su ve kalorifer var." dedi.

  • TOKİ konutları
  • depremzedeler
  • Kahramanmaraş depremi
  • iskenderun

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.