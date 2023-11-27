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İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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İskenderun ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşması sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini de su bastı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

- MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Sahile yakın bölgelerdeki binalarında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İş makinesi yardımıyla kurtarılan Ali Gökhan Olgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekibine teşekkür etti.

Olgun, yetkililere çağrıda bulunmalarının ardından hızlı şekilde kurtarıldıklarını dile getirdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da arazözle bölgede incelemede bulundu.

Su tahliye çalışmaları sürüyor.

  • Iskenderun sel
  • İskenderun afet
  • Hatay su taşması

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