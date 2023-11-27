İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşması sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini de su bastı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

- MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Sahile yakın bölgelerdeki binalarında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İş makinesi yardımıyla kurtarılan Ali Gökhan Olgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekibine teşekkür etti.

Olgun, yetkililere çağrıda bulunmalarının ardından hızlı şekilde kurtarıldıklarını dile getirdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da arazözle bölgede incelemede bulundu.

Su tahliye çalışmaları sürüyor.