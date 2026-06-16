Olay, sabah 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pınar, Yeşilkent ve Mehterçeşme mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'ta birçok mahalleye su taşıyan ana boru hattı basınç düşmesi nedeniyle patladı. Olayın yaşandığı noktada asfalt yol çökerken, yol göle döndü. Uzun süre tazyikli şekilde yola akan su 20-30 santimetre yüksekliğe ulaşırken, caddeyi kullanmak isteyen araç ve motosikletliler zor anlar yaşadı.

Küçükçekmece Gölü alarm veriyor Çevredeki vatandaşların İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerine durumu bildirmesi üzerine bölgedeki su akışı kesildi. Olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe keserken, boru hattı ve çöken yol için çalışma başlattı. Su boru hattının Esenyurt'un başta Yeşilkent, Pınar ve Mehterçeşme mahalleleri olmak üzere geniş bir alana su taşıdığı öğrenilirken, bölgede evlere su akışı sağlanamıyor. İSKİ'ye tepkiler çığ gibi Boru hattının patlaması sonrasında yaşananları anlatan esnaf Yusuf Apak, "Birden giderlerin oradan su fışkırmaya başladı. Ardından ise yol çökemeye başladı, araçların bazıları orada kaldı. O sırada yol göle döndü resmen. İSKİ ve belediyeyi aradım, ekipler geldi ve çalışma yapıyorlar" dedi. İş bilmez İBB İSKİ'yi 115 kat batırdı! "Yatırım" yalan çıktı İşe geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen esnaf Akın Yıldırım, "Sabah geldim, dükkanı açarken gördüm ve manzara karşısında şoka girdim. Su boru hattı patlamış, cadde su ile kaplanmış. Şu an ise bölgede sular kesik, mağdur durumdayız. İSKİ nasıl bağlamışsa hattı onların hatası olduğunu düşünüyorum. Şuan müdahale etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.