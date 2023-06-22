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İSKİ kazaya davetiye çıkarıyor! Vatandaş isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İSKİ iyi yerleştirilmeyen rögar kapakları nedeniyle kazaya davetiye çıkarıyor. Arnavutköy'de mahalle arasında bulunan bir sokakta İSKİ ekipleri tarafından iyi yerleştirilmeyen rögar kapağı araç sürücülerinin korkusu haline geldi. Kapağı fark edemeyen sürücüler kaza yaparken mahalle sakinleri rögar kapaklarından kaynaklı oluşan problemlere isyan etti.

IHA22 Haziran 2023 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
İSKİ kazaya davetiye çıkarıyor! Vatandaş isyan etti
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Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Beyit Sokak'ta bulunan rögar kapağı İSKİ ekipleri tarafından iyi yerleştirilemeyince araç sürücülerinin korkusu haline geldi. Sokaktan geçen yabancı araç sürücülerinin fark edemeyerek çarptığı kapak sonrasında araçlarında hasar oluştu. En son 4 gün önce gerçekleşen kaza da Özal Durgun yönetimindeki otomobil kapağa çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı. Gerçekleşen kaza sonrasında otomobilde hasar oluştu. Otomobil kazaya karıştığı esnada sokakta herhangi birinin veya başka bir aracın olmaması da muhtemel bir faciayı önledi.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Mahalle sakinlerinden Refik Budak "Belediye takıyor ama hurdacılar gelip söküyorlar sonra satıyorlar. Belki şimdiye kadar 10 kere bunlar takıldı ama sökülüp çalındı yine de. Bugün normal oluyor kapanıyor ama yarın yine açılıyor dikkat etseler de anlaşılmıyor. Biz mahalleli olarak biliyoruz ama bilmeyen vatandaşlar bu arkadaş gibi kazaya karışıyor" şeklinde konuştu.

"YAZIK GÜNAH, ÇOCUKLARDA DÜŞEBİLİR"

Rögar kapağına çarpan ve aracında hasar oluşan Özal Durgun, "Rögar kapağı yerinde yoktu göremedim ve çarptım. Çarptıktan sonra depom delindi lastiklerim patladı yaklaşık 100 bin TL zararım var. Arkadaşlarım daha önce İSKİ'yi arayıp 3 defa kayıt oluşturmuşlar ancak bir müdahale edilmemiş. Yazık günah buraya çocuklar düşebilir gereğinin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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